Mais de 40 quilos de drogas são apreendidas em Cruzeiro do Sul

Mais de 40 quilos de drogas foram apreendidas pela Polícia Militar ma manhã desta terça-feira, 12, na Rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. Três homens que levavam 30,900 quilos de cocaína e 11,300 quilos de maconha em um carro conseguiram fugir.

Durante patrulhamento na Rodovia próximo ao Deracre, a Polícia Militar tentou realizar a abordagem a um carro Fiat Palio, de cor azul, e uma motocicleta. Eles desobedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga.

“O condutor do carro jogou o veículo no matagal à direita e correu juntamente com outros dois passageiros. A guarnição ainda realizou um acompanhamento a pé, mas não obteve êxito em capturar os três agentes”, relata a PM.

O veículo foi conduzido à Polícia Federal, onde foi realizada a pesagem do material.

VEJA O VÍDEO: