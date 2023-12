Indígenas de 10 etnias se encontram no Acre e exigem demarcação de terras

Indígenas do Acre, Amazonas e Rondônia, que estão reunidos em Cruzeiro do Sul, no encontro da juventude, fizeram uma caminhada nesta quinta-feira, 7, pelo região central da cidade, com parada na Ponte da União.

Entre outras demandas apresentadas, eles, exigem a demarcação de terras ainda não regularizadas pelo governo federal. Lucila Nawa diz que seu povo vive há cerca de cem anos no Rio Môa e querem a demarcação da Terra Indígena. “Nós somos 570 pessoas de 87 famílias e queremos nossa terra demarcada. Nós somos os donos”, relata.

Val Nukini, também do Rio Môa, quer atenção do governo do Estado com relação à melhoria na estrutura das escolas e a merenda escolar regionalizada.

O encontro dos mais de 200 indígenas de 10 etnias dos 3 Estados é realizado no centro de treinamento da Diocese, ao lado do 61 Bis. O evento será encerrado nesta sexta-feira, 8.