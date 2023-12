Mais de 10 mil pessoas se inscreveram no concurso do Ministério Público do Acre

Sede do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) – Foto: Sérgio Vale

Após o fim das inscrições ocorrido na última quinta-feira, 30, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) divulgou o quantitativo de inscritos para concorrer às vagas de seu concurso.

Foram registradas 10.109 inscrições que vão concorrer as 45 vagas imediatas, sendo 35 de analista ministerial e 10 para técnico ministerial, abrangendo áreas como Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

Conduzido pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Instituto Verbena/UFG, o certame visa preencher vagas imediatas no quadro de pessoal efetivo do MPAC, em conformidade com a Constituição Federal, a Lei Federal nº 4.131/2023, a Lei Complementar Estadual n.º 345/2018 e outras legislações pertinentes.

Os candidatos que ainda não começaram a estudar, têm pouco tempo para se preparar, já que as provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 17 de dezembro de 2023, em Rio Branco.