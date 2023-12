Mãe e filho sofrem acidente de moto; mulher fica em estado grave

Um acidente entre um carro e uma moto ocorrido em Porto Walter nesta quarta-feira, 16, deixou Marinete Silva dos Santos,40 anos, em estado grave. Segundo testemunhas, ela estava na moto com o filho, E. J, de 16 anos, quando o veículo bateu de frente com um carro dirigido pelo empresário José Raimundo Abreu da Silva, 36 anos.

Na hora do acidente, chovia na cidade. Com o impacto, o jovem foi jogado por cima do carro e Marinete foi parar embaixo do veículo. Foi necessária a força de várias pessoas para levantar o carro e tirar a mulher debaixo dele.

Marinete foi levada para a unidade hospitalar de Porto Walter, entubada e levada de avião do Tratamento Fora do Domicílio – TFD, transportar para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

As versões são desencontradas com relação a quem pilotava a moto na hora do acidente, se a mãe, ou o filho menor de idade. A Polícia ainda não esclareceu a situação nem a causa do acidente, o que será apontado mediante perícia. O comandante da Polícia Militar de Porto Walter, disse ao ac24horas, que o Boletim do caso ainda está sendo registrado. “Quando chegamos ao local não foi possível saber quem pilotava a moto. Mas tudo será esclarecido”, relatou o militar.