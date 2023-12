Mãe de seis filhos passa fome e pede ajuda no Natal: “dói um filho pedir comida e não ter”

Mais uma vez, o ac24horas e seus leitores podem mudar a realidade de uma família social e financeiramente vulnerável no período do Natal, em Rio Branco (AC).

Este ano, a história é de Silvana Silva, 40 anos, moradora do Bairro Ilson Ribeiro, região do Calafate.

Ela, o esposo e os seus filhos têm passado por dias difíceis. Sem emprego formal, a família sobrevive de “bicos”. Um dia, eles têm o que comer, mas muitas vezes, não há nada em casa.

“A gente é trabalhador, mas para quem não tem estudo, é tudo muito difícil. Eu faço bico, o meu marido também, mas muitas vezes faltam as coisas. Hoje, foi um dia que a gente acordou e não tinha o que tomar café. Graças a Deus que uma vizinha deu um pacote de bolacha para eu matar a fome dos meus filhos”, diz, emocionada.

Silvana conta que conseguia ajudar nas despesas de casa vendendo iogurte caseiro, mas a geladeira queimou e a família não teve condições de comprar uma nova.

“Tem cinco meses que minha geladeira queimou. Minha casa é muito simples, não tem geladeira, não tem televisão para gente assistir. É uma casa pequena, muito humilde, mas igual coração de mãe, sempre cabe mais um”, diz.

Há 21 dias, Silvana perdeu um bebê. Ela conta que acredita que a perda da criança foi provocada pela fome. “Eu perdi o bebê pela necessidade, por não ter nada para nos alimentar”, diz.

A mãe conta que foram muitas às vezes que dormiu com fome para que os filhos tivessem o que comer. “Dói demais não ter o que dar de comer aos filhos. O meu mais novo diz que gostar de ir para escola porque lá tem o que comer. Muitas vezes eu já dormi sem jantar para dar a minha janta aos meus filhos. Vivemos uma vida honesta, mas o que mais dói é meus filhos pedir [sic] comida e eu não ter o que dar. Teve um dia que marcou muito, foi que não tinha nada para comer. Fui até o mercado lá em cima e pedi uma ossada. Fiz um fogo no quintal, joguei os ossos dentro e fiz um caldo. Foi isso que nos alimentou por semana”, afirma.

Além da ajuda com alimentos, Silvana clama por oportunidade. “Você que está nos assistindo, peço que abra uma porta para um emprego para o meu esposo ou um de meus filhos, porque a gente trabalhando vamos trazer o alimento para casa”, explica.

Hoje, o que a família mais precisa é de comida. “Meu filho perguntou se a gente ia ter comida no Natal, eu respondi que não sabia. Mas tenho a certeza que com vocês vindo aqui, as coisas vão mudar”, diz.

Todos os anos, o ac24horas estabelece uma parceria com uma instituição reconhecida pela sua seriedade para promover o Natal solidário. O parceiro desta vez é o Instituto Peteleco. Quem quiser fazer uma doação de alimentos, roupas ou qualquer outra doação que possa fazer a diferença no Natal da família de Silvana pode entrar em contato pelo número 68 99998-6043 ou na sede do Instituto Peteleco, que fica na Rua Osvaldo Dilson, 136, no Bairro Jardim Brasil, na região do Joafra.

As doações devem ser feitas até a manhã do próximo domingo, 24, quando o ac24horas voltará na casa de Silvana para mostrar a entrega de tudo que será doado à família.

Veja o vídeo: