Luzes de Natal da prefeitura serão acesas neste sábado (9)

A prefeitura de Rio Branco deve acender oficialmente as luzes de natal no próximo sábado, 9 de dezembro, em programação da iluminação natalina, na Praça da Revolução, no Centro da capital, às 17 horas.

Segundo o prefeito Tião Bocalom (PP), a novidade da gestão esse ano será a casinha de Iglu, um espaço do Papai Noel bastante gelado entre 10° a 12° graus.

“A novidade que teremos este ano é a casinha do Papai Noel, por ele morar em um local muito frio, faremos uma casinha de quem mora no gelo, chamada de Iglu. Por isso, vamos representar ela com uma temperatura entre 10 e 12 graus, onde a criança estará toda vestida com os trajes e poderá tirar uma foto com o Papai Noel”, comentou.

Para a ornamentação natalina deste ano, a gestão gastou R$ 700 mil de recursos próprios que serão investidos para enfeitar tanto a Praça da Revolução e espaços públicos espalhados pela cidade.