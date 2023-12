Lutador de UFC causa confusão com piada sobre morte de parente de rival; veja

Os lutadores Colby Covington e Leon Edwards protagonizaram uma confusão durante a coletiva de imprensa antes do duelo entre os dois, em Las Vegas. Covington fez uma piada com a morte do pai de Edwards, que não gostou e arremessou uma garrafa contra o adversário.

O duelo entre os dois será na madrugada de domingo (17), às 00h (de Brasília), no UFC 296. O pai de Edwards foi assassinado em Londres quando o lutador tinha apenas 13 anos, e a “brincadeira” de Covington não o agradou.

“Sábado eu vou te levar para um lugar onde você nunca quis ir. Vou te levar para o sétimo nível do inferno. Vamos dar um oi para o seu pai quando estivermos lá.” – Collby Covington em entrevista coletiva



LEON EDWARDS THREW A WATER BOTTLE AT COLBY 😳 #UFC296 pic.twitter.com/cXyH92Xspo

— ESPN MMA (@espnmma) December 15, 2023



Leon imediatamente atirou uma garrafa em Colby e partiu pra cima dele. Seguranças precisaram intervir para conter a confusão e ficaram no palco durante o restante da coletiva para evitar uma possível briga.