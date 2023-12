“Lula vai precisar errar muito para não se reeleger em 2026”, diz Gilberto Kassab

Durante participação em um evento sobre as perspectivas do cenário político e econômico no Brasil, nesta segunda-feira (11), o presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só não ser reelegerá em 2026 se “errar muito”.

“Eu acho muito difícil o Lula perder a reeleição dele, precisa errar muito. E ele tem experiência para não errar, eu imagino, para não errar tanto”, afirmou no Fórum Político XP.

A avaliação de Kassab é de que a experiência em eleições do petista contribuirá para sua eventual vitória. “O Lula sabe ganhar as eleições. O Lula já ganhou cinco: as duas deles, as duas da Dilma, e agora. Então ele aprendeu a ganhar.”

Em relação ao cenário político no país, o presidente do PSD afirmou que “estamos caminhando para um Brasil com menos partidos, com políticos mais qualificados”.

Segundo ele, “na política, acho que o Brasil está indo bem: tem harmonia, tem diálogo, bons quadros estão surgindo”.

Eleições municipais em São Paulo

Sobre as eleições municipais em São Paulo, que acontecem em 2024, Kassab, que também é secretário de Estado de São Paulo, afirmou que Guilherme Boulos (PSOL) é o “franco favorito”.

“Boulos é uma pessoa de uma boa formação, o pai dele foi diretor da Faculdade de Medicina da USP, foi titular da USP, ele é formado na USP”, acrescentou.

A posição de Kassab é de que há “alguma chance de derrotar o Boulos se nós tivermos no segundo turno alguém que não seja de direita”.

O pessedista afirmou ainda que a união das alas alinhadas à direita será fundamental para tentar impedir a vitória do pré-candidato do PSOL. “Se quem entende que o caminho da cidade não é à esquerda, se não tiver juízo para estarem todos unidos, o Boulos vai ganhar.”