Lira anuncia que reforma tributária será votada hoje de maneira virtual pela Câmara

“Hoje terminamos os ajustes para votar a tributária amanhã de maneira virtual”, afirmou Lira em Plenário.

Lira se reuniu com líderes da Câmara e do Senado para promover a votação da reforma.

O texto, aprovado no Senado com modificações em relação ao texto anteriormente definido pela Câmara, volta aos deputados para nova votação antes de ser promulgado.

Já na terça-feira (12), o parlamentar afirmou que as negociações estavam em andamento para que pudessem “se debruçar” sobre o texto ainda nesta semana.

Durante sua participação no Seminário Construindo Consenso: Caminhos para a Reforma Administrativa no Brasil, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) na terça, Lira disse que “reformas estruturantes precisam acontecer” e que “a única que não andou é a de contenção de nossas despesas”.

Entre os pontos da negociação do texto aprovado no Senado, está a manutenção de benefícios fiscais para a Zona Franca de Manaus. O texto trata da tributação sobre bens similares aos produzidos na Zona Franca para manter as vantagens da região.