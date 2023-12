Justiça não concede habeas corpus e menor que atropelou duas pessoas segue internada

Nesse domingo, 17, a justiça decidiu manter a adolescente M.E.L.N, 16 anos, em internação provisória.

A jovem atropelou duas pessoas no último dia 8 de dezembro. Conforme a acusação do MPAC, a jovem pegou o carro da família sem autorização, teria consumido bebida alcoólica e dirigia na contramão na Estrada Dias Martins quanto atropelou o DJ Mauro Neto, 20, e o motorista de aplicativo Felipe da Silva, 24, que estavam em uma motocicleta.

Após a 1ª Vara da Infância e da Juventude de Rio Branco decidir pela internação no último sábado, 17, a pedido do Ministério Públio Estadual (MPAC), o advogado que representa a adolescente, Joáz Dutra, entrou com um pedido de Habeas Corpus, o que foi negado neste domingo pelo desembargador Júnior Alberto.

Um dos fatores complicadores para que a justiça decidisse pela internação da menor foi o vazamento de um áudio, onde a adolescente teria manifestado mais preocupação com a aparência em fotos que saíssem na internet do que com as vítimas.

Mauro Neto, vítima com a condição de saúde mais grave, negue internado em uma das UTI’s do Pronto-Socorro com traumatismo craniado e fraturas. Já Felipe da Silva teve a perna esquerda dilacerada e diversos hematomas pelo corpo.