Justiça determina medida protetiva e Cristian Moraes não pode se aproximar de criança

Apesar de ter tido o inquérito onde era acusado de violência física e abuso sexual contra suas enteadas, netas da deputada federal Antônia Lúcia e filhas de Gabriela Câmara, presidente do Iteracre, arquivado, o empresário Cristian Moraes, filho do deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Manoel Moraes, enfrenta um outro inquérito sobre um suposto abuso sexual contra uma vizinha das enteadas.

LEIA TAMBÉM:

Depoimentos de netas à polícia desmentem Antonia Lúcia: “A vovó fica inventando isso”

Por conta da denúncia e para que as investigações não sejam prejudicadas, a juíza Rogéria José Epaminondas Mesquita, da 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco, determinou em setembro deste ano, medida protetiva em favor da criança, de 8 anos, e de seus familiares.

Com isso, Cristian está proibido de se aproximar da criança ou de algum de seus familiares e não pode frequentar os mesmos ambientes. “Para a proteção da criança defiro as seguintes medidas protetivas contra o representado Cristian Silva de Sales: Proibição de se aproximar da protegida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 metros de distância entre estes e os agressores; Proibição de contato com a protegida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; Proibição de frequentar os mesmos locais que a protegida, seus familiares e testemunhas”, determina a magistrada.

A juíza decidiu ainda que Cristian tem que pagar um salário-mínimo por cada descumprimento da medida, além de outras sanções. “Ainda, visando assegurar a efetividade da proibição de conduta, imponho ao representado multa de UM SALÁRIO MÍNIMO para cada oportunidade em que ocorrer o descumprimento das medidas protetivas deferidas, sem prejuízo das sanções decorrentes da prática de crime de desobediência, podendo, ainda, ser decretada a prisão preventiva”, determinou a juíza.