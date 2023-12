Jovem é agredido a golpes de garrafa e ripa e vai parar no Pronto-Socorro de Rio Branco

Por Davi Sahid

João Vitor Leite, de 19 anos, foi agredido a golpes de garrafa e ripa na noite desta quarta-feira, 6, na rua Floriano Peixoto no bairro Dom Giocondo em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, João estava caminhando em via pública quando foi abordado por uma pessoa. O agressor em posse de uma garrafa desferiu um golpe na cabeça da vítima e em seguida começou a agredi-lo de ripa. João sofreu um corte na testa e uma possível fratura no punho. Mesmo ferido Vitor ainda conseguiu correr e cair nas proximidades do hotel Barbosa. Após a ação o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam João Vitor ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, tentou colher informações a respeito do agressor, mas obtiveram êxito.

O caso será investigado pela Polícia Civil.