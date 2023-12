Max Miranda Freitas, tio do jovem que foi atropelado, faz campanha de doação de sangue.

Ele segue internado em estado gravíssimo, após um veículo, dirigido pela filha de um policial civil, trafegar pela contramão, na estrada Dias Martins, e atingir o moto uber que levava o jovem para casa após mais uma noite de trabalho.

Doações no nome de Mauro Gomes de Freitas Neto podem ser feitas diariamente, até as 18h, no Hemoacre.