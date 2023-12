Jovem atropelado por adolescente está na UTI do PS em estado de saúde grave

Por Davi Sahid

O jovem Mauro Gomes de Freitas Neto, de 19 anos, sobrinho do renomado Médico Cirurgião Max Miranda, que foi atropelado por um veículo juntamente com Felipe Moreira, de 24 anos, enquanto trafegavam em uma motocicleta, na Estrada Dias Martins, na madrugada da última sexta-feira, 8, encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A reportagem entrou em contato com Médico Max que informou o quandro clínico do Jovem Mauro Gomes. “Estive agora pela manhã com meu sobrinho, o quadro clínico é bem delicado. Sofreu múltiplas lesões, está com traumatismo craniano grave, teve trauma torácico, trauma na bacia, fratura exposta no fêmur e na tíbia. Ele está entubado respirando por ajuda de aparelho com drogas vasoativas. É um quadro bem delicado, mas estamos esperançosos pelo fato dele ser um paciente jovem, estamos crendo que ele vai responder muito bem às medicações e retorne sem sequelas, é o que a gente crê, mas é um quadro que requer muitos cuidados”, disse o familiar.

Familiares de Mauro relataram a reportagem que até o momento não sabem o nome da adolescente que causou o acidente, e que estão a procura do pai que é um Policial. “Se a menina é menor o pai vai ter que responder por isso, não foi um crime qualquer.a menina estava em alta velocidade, na contramão, embriagada, alguém da família precisa se pronunciar sobre o ocorrido isso não pode ficar assim”, disse um familiar.

Entenda o caso

Mauro e Felipe trafegavam na Estrada Dias Martins numa motocicleta, quando uma motorista, uma adolescente ainda não identificada, embriagada, que trafegava num veículo modelo Citroen invadiu a pista na contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta em que estavam os jovens.

Com o impacto, Felipe Moreira sofreu escoriações pelo corpo e fratura exposta do fêmur da perna esquerda. Já Mauro bateu a cabeça, desmaiou e precisou ser entubado.

Segundo informações obtidas pela reportagem, a adolescente pegou o veículo de seus pais sem autorização e participava de uma festa próximo ao local do acidente.