Jogador de futebol é suspeito de invadir casa da ex, matar namorado dela e estuprá-la

O jogador de futebol Carlos Guilherme de Oliveira, conhecido como Carlinhos, é suspeito de invadir a casa da ex-namorada, matar seu atual companheiro e estuprar a mulher. O caso, segundo a polícia, aconteceu na madrugada de domingo (3) em Jandira, região metropolitana de São Paulo.

O atleta tem passagens por EC São Bernardo, Primavera, Florestam Atibaia, Boa Esporte e Pouso Alegre e foi contratado pelo Taubaté para a temporada de 2024.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem invadiu a casa por volta das 6h com uma faca e marreta, usadas para assassinar o homem. Após o ocorrido, o jogador violentou sexualmente sua ex-namorada e fugiu.

A vítima foi encaminhada a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Jandira para atendimento e em seguida passou por exame de corpo de delito

O caso foi registrado na delegacia de Jandira e a Polícia Civil trabalha para localizar o jogador.

O Esporte Clube Taubaté informa que “tomou conhecimento do caso envolvendo o atleta Carlinhos por meio da imprensa, e, até então, não conseguiu contato com o mesmo”. O clube diz ainda que “acompanha o caso, que está sendo apurado pelas autoridades competentes, e preventivamente suspendeu as atividades do atleta no clube”.