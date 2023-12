Jabá, baixista da formação original da banda Ratos de Porão, morre aos 60 anos

O músico Jarbas Alves, o Jabá, morreu na manhã desta terça-feira (26) aos 60 anos. Ele era baixista e fez parte da formação original da banda de rock Ratos de Porão.

A morte foi confirmada pelos perfis oficiais da banda nas redes sociais e por músicos que tocaram com Jabá. A causa não foi revelada. Também não há informações sobre horário e local de velório e enterro.

No dia 21 de setembro, o Ratos de Porão fez uma postagem no Instagram comunicando que Jabá estava internado com problemas hepáticos e que um rim não estava funcionando. A banda pediu doações para custear o tratamento do músico.

O Ratos de Porão foi criado em 1981 e está em atividade até os dias atuais. Jabá esteve no grupo até o início dos anos 1990.

O guitarrista Jão, que está na banda desde sua criação, lamentou a morte do colega por meio das redes sociais.

Vocalista do grupo, o apresentador João Gordo também lamentou a morte de Jabá.

O baterista Boka, que também tocou com Jabá, escreveu: “Tive o privilégio de dividir o palco contigo muitas vezes.” “A vida aqui não é eterna, mas a música sim. Ouçam o Jabá tocando hoje bem alto em sua homenagem.”