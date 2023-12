Israel planeja inundar túneis do Hamas em Gaza para expulsar terroristas, diz jornal

Israel planeja alagar os túneis sob a Faixa de Gaza que terroristas do Hamas utilizam para expulsá-los do território, de acordo com uma reportagem publicada nesta terça-feira (5) pelo jornal “The Wall Street Journal”.

De acordo com o jornal, fontes do governo dos Estados Unidos afirmaram que o governo israelense já montou um sistema para bombear água do mar Mediterrâneo da costa de Gaza e utilizá-la para alagar os túneis, um emaranhado de caminhos subterrâneos que, segundo o Hamas, têm cerca de 500 quilômetros de extensão no total, mais que o metrô de Londres.

A tática, ainda de acordo com o jornal, poderia ser concluída em questão de semanas e seria uma forma de expulsar terroristas que utilizam as passagens subterrâneas como esconderijo e até como bases para planejar novos ataques.



O The Wall Street Journal afirmou também que as Forças Armadas de Israel já construíram a primeira das cinco cadeias de bombas a partir da costa, perto do campo de Al-Shanti, que fica no norte de Gaza.



Cada uma das bombas, segundo fontes da publicação, terão capacidade de extrair milhares de metros cúbicos de água do Mediterrâneo por hora – o que, pelos cálculos do governo israelense, inundaria a totalidade dos túneis em semanas.



O plano, diz o jornal, foi comunicado por Israel aos Estados Unidos, que levantaram preocupações ambientais e de efetividade da medida, além de questionarem se de fato os túneis são utilizados militarmente pelo Hamas.



Há também a preocupação com reféns – alguns dos já libertados relataram em entrevista que grupos de sequestrados estão sendo mantidos nos túneis.



As fontes de Washington afirmaram também, segundo o The Wall Street Journal, não saber se e quando Israel implementará o plano.



O governo israelense ainda não havia se manifestado sobre a reportagem até a última atualização desta reportagem.



Também nesta terça (5), Israel voltou a bombardear Khan Younes, a maior cidade do sul da Faixa de Gaza e onde milhares de palestinos, além de estrangeiros, se refugiaram depois de as forças israelenses exigirem que a população deixasse o norte do território.

O Exército israelense também já posicionou tanques e veículos blindados e de combate perto de Khan Younes, como parte da ofensiva por terra que Israel realiza em Gaza e que, na segunda-feira (4), chegou ao sul do território palestino.

Até esta terça, 17.302 haviam morrido na guerra entre Hamas e Israel, segundo os dois lados. Foram 1.402 do lado israelense, segundo o governo de Israel, e 15.900 em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina – os dados não puderam ser verificados de forma independente.