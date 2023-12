Iron Maiden anuncia show no Brasil: veja atrações confirmadas para 2024

2023 ainda não acabou, mas muitos fãs já estão eufóricos e guardando dinheiro para os shows internacionais confirmados para o ano que vem. Parece que está longe, mas falta cerca de um mês para o ano acabar e muitos dos ingressos já estão à venda.

Entre as atrações mais esperadas, estão dois dos maiores festivais do país: o Lollapalooza Brasil, que acontece anualmente no Autódromo de Interlagos em São Paulo, e o Rock in Rio, que acontece na capital fluminense a cada dois anos e começou em 1985. Além dos festivais, outros shows imperdíveis já estão confirmados, como é o caso da banda britânica Iron Maiden, que retorna ao Brasil com apresentação única em São Paulo.

Veja abaixo quais shows já estão confirmados e as respectivas datas:

Blink-182

Data: 22 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Paramore

Data: 23 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

SZA

Data: 24 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Sam Smith

Data: 24 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Arcade Fire

Data: 22 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

The Offspring

Data: 22 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Limp Bizkit

Data: 23 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Thirty Seconds to Mars

Data: 23 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Hozier

Data: 23 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Diplo

Data: 22 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Phoenix

Data: 24 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

King Gizzard and the Lizard Wizard

Data: 23 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Jungle

Data: 22 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

The Blaze

Data: 22 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Dom Dolla

Data: 22 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Jaden

Data: 22 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Fletcher

Data: 22 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Kittin

Data: 22 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

MK

Data: 22 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Above & Beyond

Data: 23 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Rina Sawayama

Data: 23 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Timmy Trumpet

Data: 23 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Pierce the Veil

Data: 23 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Loud Luxury

Data: 23 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Meduza

Data: 24 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Dove Cameron

Data: 24 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Omar Apollo

Data: 24 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

The Driver Era

Data: 24 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Zhu

Data: 24 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Dayglow

Data: 24 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Dombresky

Data: 24 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

J. Worra

Data: 24 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Nothing but Thieves

Data: 24 de março

Festival: Lollapalooza 2024

Local: São Paulo

Imagine Dragons

Data: Entre 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro (data exata ainda a confirmar)

Festival: Rock in Rio

Local: Rio de Janeiro

Ed Sheeran

Data: Entre 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro (data exata ainda a confirmar)

Festival: Rock in Rio

Local: Rio de Janeiro

Ne-Yo

Data: Entre 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro (data exata ainda a confirmar)

Festival: Rock in Rio

Local: Rio de Janeiro

Joss Stone

Data: Entre 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro (data exata ainda a confirmar)

Festival: Rock in Rio

Local: Rio de Janeiro

Angélique Kidjo

Data: Entre 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro (data exata ainda a confirmar)

Festival: Rock in Rio

Local: Rio de Janeiro

Simple Plan

Data: 02 a 10 de março

Turnê “I Wanna Be Tour”, que reúne artistas do pop punk e emo

Local: São Paulo, Recife, Curitiba, Rio e Belo Horizonte

A Day To Remember

Data: 02 a 10 de março

Turnê “I Wanna Be Tour”, que reúne artistas do pop punk e emo

Local: São Paulo, Recife, Curitiba, Rio e Belo Horizonte

The All Americans Rejects

Data: 02 a 10 de março

Turnê “I Wanna Be Tour”, que reúne artistas do pop punk e emo

Local: São Paulo, Recife, Curitiba, Rio e Belo Horizonte

Bikini Kill

Data: 05 de março

Local: São Paulo

McFly

Data: 02 e 05 de março

Turnê “Power to Play”

Local: São Paulo e Rio

Louis Tomlinson

Data: 08, 11 e 12 de maio

Local: Rio, São Paulo e Curitiba

The Calling

Data: 21 de abril, 03, 04, 05, 07, 09, 11,12, 14, 16, 18 e 19 de maio

Local: São Paulo, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Recife, Manaus, Teresina, Belém e Fortaleza

Eric Clapton

Data: 24, 26 e 29 de setembro

Local: Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo

Iron Maiden

Data: 06 de dezembro

Local: São Paulo