Ipem realiza treinamento para fiscalização em fios e cabos condutores elétricos

Os agentes fiscais do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), órgão delegado do Inmetro no Acre, nos dias 4 e 5 de dezembro, participaram de novo treinamento oferecido pelo Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais não Ferrosos do Estado de São Paulo (Sindicel), em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Durante a ação Sindicel doou ao Ipem um novo microhmímetro, equipamento digital e portátil que permite verificar a resistência oferecida pelos fios e cabos elétricos, podendo atestar se estão dentro das normas estabelecidas ou se estão sendo comercializados de forma irregular.

A vigilância realizada pelo Ipem visa a verificação no mercado consumidor se os produtos regulamentados pelo Inmetro continuam atendendo aos requisitos técnicos estabelecidos. E as ações fiscalizatórias são realizadas para detectar e coibir vendas de fios e cabos elétricos irregulares no mercado que possam causar danos elétricos.

Em 2023, foram apreendidos um total de 21 itens de fios e cabos fora das normas estabelecidas. É feita a verificação de registro e Selo Inmetro e da resistência elétrica, teste realizado através do microhmímetro diretamente nos estabelecimentos comerciais ou em laboratório.

Foram apreendidos 9 rolos de fios e cabos, na terça-feira, 5, ao realizar teste de resistência e constatar que o material estava fora dos padrões estabelecidos.

Nos anos de 2021 e 2022 foram 134 apreensões de fios e cabos, evitando prejuízo ao consumidor acreano com possíveis problemas em instalações elétricas e até mesmo evitando incêndios em residências e instalações prediais, com a baixa qualidade oferecida por produtos irregulares.

O Inmetro orienta os consumidores a adquirirem apenas produtos certificados, que cumpram as normas, e a verificarem informações na embalagem, órgão certificador, registro, Selo Inmetro, fabricante, CNPJ, endereço e telefone de contato.

Atendimento e denúncias

Instituto de Pesos e Medidas

(68) 3229-5566

Inmetro – Registro de Produtos/Denúncias

https://www.gov.br/inmetro/pt-br

0800 285 1818