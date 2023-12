Internacional vence , e Botafogo termina o Brasileirão fora do G-4

Com a derrota do Flamengo para o São Paulo no Morumbi, bastava ao Botafogo virar o placar para conseguir uma vaga direta na Libertadores. E parecia ter condição para isso quando Janderson, com pouco mais de um minuto do segundo tempo, empatou de cabeça após cruzamento de Marlon Freitas. Apenas mais uma ilusão para o torcedor. Alan Patrick fez valer toda sua categoria habitual para tirar Hugo no domínio e chutar no canto de Perri aos quatro, e Pedro Henrique três minutos depois arrancou em contra-ataque para decretar o 3 a 1 no placar. Daí em diante, o jogo teve poucas emoções apesar das muitas trocas dos dois treinadores. Com exceção de uma tentativa de fora da área daqui ou um cruzamento mais perigoso dali, Inter e Botafogo pareciam mais preocupados em deixar o tempo passar de olho em 2024, e assim foi.

Por Globo Esporte