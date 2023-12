Instagram vai exibir quem viu seu perfil? Empresa responde rumores nas redes

A Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, desmentiu o rumor de que uma nova atualização do Instagram mostraria quem visitou um determinado perfil na rede social. Desde ontem (11), diversos internautas repercutiram nas redes sobre a suposta mudança sobre quem visualiza seu perfil, que foi compartilhada por alguns usuários no X, o antigo Twitter.

“O Instagram não tem nenhuma função como a descrita. Qualquer novidade sobre novos recursos ou lançamentos te manteremos informada”, informou a empresa por meio de nota à CNN.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, uma suposta captura de tela mostra uma notificação que descreve a quantidade de vezes que um determinado usuário havia acessado um perfil. Veja abaixo:

o insta atualizou agora DA PRA VER quem visualizou seu perfil 🤡 pic.twitter.com/Fkg8Ime7OX

— safadenha ✪ (@ousafadenha) December 11, 2023



se essa atualização do instagram for real eu estarei desativando a minha conta

pic.twitter.com/U6kbch7p8M

— juju ‎‎‎‎‎kenobi (@vaderfilm) December 12, 2023



Não é a primeira vez que esse rumor circula nas redes sociais. No ano passado, a Meta também desmentiu sobre uma atualização que permitia saber quem visitou o seu perfil. Na ocasião, os internautas afirmavam que as visualizações de perfil apareceriam na aba ‘Atividade’.