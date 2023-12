Inscrições para o concurso de decoração natalina com premiação de R$ 300 mil se encerram hoje

Em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, a Associação Comercial, Industrial, de Serviço Agrícola do Acre (Acisa) e a Federacre lançaram o concurso de ornamentação do Natal que engloba as decorações natalinas da capital. O valor total das premiações será de R$ 300 mil e as inscrições se encerram nesta terça-feira, 12.

Segundo a organização, serão 30 residências, três em cada regional, além de uma rua premiada. Além das casas e ruas, os carros antigos e os carros comuns, mas decorados também serão premiados, motos e bicicletas da mesma forma.

No dia 30 de dezembro será a premiação dos vencedores. Cerca de R$ 150 mil reais em prêmios deve ser divididos por regionais, R$ 45 mil para bares e restaurantes e R$ 40 mil para veículos.

Recentemente, Marcelo Moura, presidente da Acisa, disse que a realização do concurso em parceria com a prefeitura é extremamente importante para fomentar a economia nas festas de final de ano.“Nos queremos agradecer a parceria com a prefeitura e dizer que este concurso é extremamente importante para fomentar a economia e nosso comércio local. Teremos um alto valor em prêmios, contemplaremos bares e restaurantes com uma premiação de R$ 45 mil reais e sabemos que o concurso ajuda a aquecer a economia nesta data tão importante. Todas as informações estarão no site federacre.org onde também deverão ser feitas as inscrições”, explicou.

