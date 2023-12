Inmet alerta para alta probabilidade de chuvas intensas em todo o Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira, 18, um alerta de alta probabilidade de chuvas intensas para todos os municípios do Acre. O alerta causa preocupação principalmente em Tarauacá, no interior do estado, onde o rio Tarauacá ultrapassou nesta manhã a cota de transbordamento, chegando a medir 9,50m às 6h.

Segundo o comunicado do Inmet, até as 10h de terça-feira, 19, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia. As chuvas devem ser acompanhadas de ventos intensos, de até 60 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O instituto alerta para que, em caso de rajadas de vento, não é recomendado se abrigar debaixo de árvores, por conta dos riscos de queda e descargas elétricas. Além disso, pede que a população não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades é outra recomendação do órgão. Em caso de incidentes, orienta-se que seja acionada a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (193). Acidentes pessoais devem ser direcionados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192).