Influenciadora Leandrinha Du Art chega ao Acre para “recarregar as energias”

A influenciadora Leandrinha Du Art, 28 anos, que tem mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram, chegou a Rio Branco nesta quinta-feira, 14.

Leandrinha é conhecida nas redes sociais por tratar de temas sobre gênero e sexualidade. Nascida em Minas Gerais, a influenciadora tem a Síndrome de Larsen, uma condição que afeta o desenvolvimento dos ossos da criança desde o útero da mãe, e se define como comunicadora, teóloga e “metida” a filosofa.

Na chegada ao Acre, falou que vai visitar Rio Branco e Xapuri e discutir temas ligados ao meio ambiente e a sustentabilidade. No aeroporto da capital acreana, destacou que pretende recarregar as energias no estado para poder voltar à correria de São Paulo, onde mora atualmente.