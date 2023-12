Inflação sobe 0,28% no mês de novembro puxada por preços de alimentos, diz IBGE

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,28% em novembro, na comparação com o mês anterior, um a alta de 0,04 ponto percentual (p.p.) em relação ao dado de outubro, divulgou o IBGE nesta terça-feira (12).

No ano, a inflação oficial acumula alta de 4,04% e, nos últimos 12 meses, de 4,68%, abaixo dos 4,82% observados nos 12 meses imediatamente anteriores, ressalta o instituto.

O maior impacto do mês veio do grupo alimentação e bebidas, com alta de 0,63%, depois de ter subido no mês anterior 0,31%.

“As temperaturas mais altas e o maior volume de chuvas em diversas regiões do país são fatores que influenciam a colheita de alimentos, principalmente os mais sensíveis ao clima, como é o caso dos tubérculos, dos legumes e das hortaliças” explica o gerente da pesquisa, André Almeida, em material de divulgação do índice.

Dentro desse grupo, os itens que mais subiram foram: cebola (26,59%), da batata-inglesa (8,83%), do arroz (3,63%) e carnes (1,37%).

Do lado das quedas, vêm tomate (-6,69%), cenoura (-5,66%) e leite longa vida (-0,58%).

Inflação abaixo da meta

Com o resultado de novembro, a inflação em 12 meses ficar abaixo do teto da meta perseguida pelo Banco Central em suas decisões de política monetária.

O centro da meta oficial para a inflação em 2023 é de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Para 2024, 2025 e 2026, é de 3%.

A autoridade começa nesta terça-feira a última reunião do ano para decidir sobre o futuro da Selic. O anúncio será feito nesta quarta-feira. O mercado espera um corte de 0,50 ponto percentual.

Pesquisa Focus mais recente divulgada pelo Banco Central mostra que a expectativa do mercado é de que o IPCA encerre este ano com alta acumulada de 4,51%, indo a 3,93% em 2024.