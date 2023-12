Incêndio em loja de eletrônicos deixa prejuízo de R$ 30 mil no Aquiri Shopping, na capital

Uma loja de equipamentos eletrônicos localizada no Aquiri Shopping, no centro de Rio Branco, foi atingida por um incêndio na manhã desta segunda-feira, 11, causando prejuízo superior a R$ 30 mil.

Segundo o proprietário da loja, Silas Lima, a maioria dos produtos vendidos, como celulares e acessórios, foram perdidos: “Eu estava em casa às 6h da manhã e minha sobrinha me ligou e falou que estava pegando fogo na loja, não foi nem ninguém do shopping. Eu cheguei e estacionei meu carro aqui e cheguei junto com os bombeiros. Eu saí lá do Montanhês, e quando cheguei ainda estava em chamas”, disse ele à reportagem da TV Gazeta.

O empresário alerta que apesar de o prédio possuir mangueira e alarme de incêndio, os recursos não funcionaram. “Aqui tem alarme de incêndio e mangueira, mas não serve para nada. Todo mundo sabe que jogaram a gente aqui, sem segurança nenhuma. E vale ressaltar que pago uma taxa de R$ 200, enquanto outros empresários pagam outros valores”, disse o empresário.

Ainda não se sabe o que iniciou o fogo.