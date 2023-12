Idosos são agredidos com chutes e socos, após separar brigas no bairro Santa Maria

Um idoso identificado por Francisco Amaro da Silva, de 61 anos, e a idosa identificada por Perpétua de Souza Espíndola, de 48 anos, foram brutalmente agredidos, na noite desta quinta-feira (28), na travessa Katerine, bairro Santa Maria, região do Vila Acre.

Segundo informações repassadas, dona Perpétua teria ido deixar a sobrinha na parada de ônibus, juntamente com seu Francisco, namorado da sobrinha da Perpétua, quando na volta para casa, um homem identificado por Artêmio, estaria agredindo uma mulher na rua, quando seu Francisco pediu para ele parar com as agressões, Artêmio não gostou e começou a agredir seu Francisco e dona Perpetua, vendo o amigo em perigo, tentou ajudar, e também foi brutalmente agredida com chutes e socos, A companheira do agressor aproveitou o momento em que Artemio agredia o casal de amigos e fugiu do local, e após agressões Artemio também empreendeu fuga, porém, populares que presenciaram as agressões ligaram para o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi quando a Polícia Militar do Segundo Batalhão, fizeram o cerco e conseguiram prender Artêmio e encaminhou até a Delegacia Especializada de Atendimento á Mulher – DEAM, para medidas cabíveis.

Uma viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas, fizeram os primeiros atendimentos e encaminharam até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Francisco Amaro foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura no nariz, múltiplas escoriações e vários hematomas pelo corpo e sentindo muita dor na costela, seu estado de saúde é considerado estável, Perpétua deu entrada com fratura no punho direito e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.

O caso será investigado pela Polícia Civil.