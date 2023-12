Ibovespa fecha em alta e dólar sobe a R$ 4,90 à espera de novo dados do emprego nos EUA

Ibovespa e dólar fecharam em alta nesta quinta-feira (7), em linha com o avanço das bolsas em Wall Street e à espera de novos dados do mercado de trabalho norte-americano que serão publicados amanhã.

No Brasil, as taxas de juros de longo prazo, que até o início da tarde sustentaram ganhos, acabaram migrando para o negativo, em sintonia com os Treasuries — os papéis do Tesouro dos EUA.

O principal índice do mercado brasileiro fechou a sessão com alta de 0,31%, aos 126.009 pontos, enquanto Sabesp (SBSP3) recuou após mais um avanço em direção da privatização da maior empresa de saneamento do país.

Já o dólar encerrou com alta de 0,13%, negociado a R$ 4,908 na venda.

Investidores reagiram positivamente na véspera a dados mais fracos do que o esperado sobre o setor privado do mercado de trabalho dos Estados Unidos, e aguardam agora o relatório mais abrangente de criação de vagas fora do setor agrícola, de sexta-feira.

Economistas projetam abertura de 180 mil novas vagas de trabalho em novembro, acelerando antes as 150 mil do mês anterior.

A expectativa aumenta o clima de otimismo para o cenário monetário norte-americano com o reforço das apostas de início do corte de juros a partir do primeiro semestre do ano que vem.

Sabesp recua após privatização

As ações da Sabesp (SBSP3) figuraram entre as maiores quedas do dia, com perda de 1,52%, após os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovarem o modelo de privatização da companhia de saneamento básico estatal.

A queda pode estar sendo puxada por investidores de curto prazo, segundo Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. “Os gestores de fundos mesmo vão ficar um bom tempo com a ação, acreditando em uma melhora operacional”, diz.

“Assim como outros processos de privatização, devemos ver a empresa aumentando a eficiência. Tendo um foco maior em atividades mais lucrativas, eliminando cargos em excesso. Realizando um programa voluntário de demissão”, explica.

Os papéis da Vale (VALE3), empresa com maior peso no Ibovespa, reverteram as perdas da véspera e subiram 0,32% com a alta do minério de ferro no mercado global.

Na China, os futuros da commoditie avançaram, com o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange (DCE) subindo 3,9%.

Já a Petrobras (PETR4) registrou perda de 0,24% após o barril do petróleo tipo Brent atingir as mínimas desde junho.