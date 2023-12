Iapen participa de encontro nacional sobre unidades prisionais

A 5ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária (Consej) foi realizada nos dia 30 de novembro e 1º de dezembro, na sede do Governo do Amazonas, em Manaus.

O encontro reuniu representantes de 14 estados da federação, entre eles o acre, e contou com a presença de várias autoridades, como o presidente do Conselho, Marcus Rito, do secretário de Administração Penitenciária do Amazonas, coronel Paulo Cesar, e do diretor do Sistema Penitenciário Federal, Marcelo Stona.

Para Alexandre Nascimento, presidente do Instituto de Administração Penitenciário da Acre (Iapen), que participou do evento, sua participação no 5º Encontro do Consej foi de extrema importância para o Sistema Prisional do Acre, pois o evento proporciona uma valiosa oportunidade de alinhamento e padronização de ações entre os estados, permitindo que o sistema prisional acreano se beneficie das melhores práticas identificadas durante o evento.

Segundo o presidente, a troca de experiências com outros secretários do Sistema Penitenciário é fundamental. “Me permite aprender com os desafios e sucessos enfrentados por diferentes estados. Essa interação promove um ambiente de colaboração, fornecendo insights valiosos para aprimorar as políticas e práticas no âmbito do Sistema Prisional”, destacou.

Ele ressaltou, ainda, que o nivelamento e padronização resultantes desses encontros contribuem significativamente para a eficiência e eficácia das operações no Sistema Prisional do Acre e também contribui para a construção de um sistema mais eficiente, justo e alinhado com as melhores práticas do setor em todo o país.