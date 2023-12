Horóscopo: confira que os astros revelam para este sábado(9/12)

Exterior e interior

Data estelar: Vênus e Júpiter em oposição

Regala teus sentidos com o que te fizer elevar o coração na direção da beleza, do que é sublime, dos sentimentos mais intensos e verdadeiros que um dia experimentaste num instante fugaz, e que agora te dedicas a buscar nos olhares e gestos das pessoas, na luz do Sol ao entardecer, na luminosidade da Lua Cheia, no murmúrio do silêncio.

Regala teus sentidos físicos com o que este planeta te oferece para que te eleves na direção do sublime, mas regala também teu sentido interior, abrindo o terceiro olho na direção de te conectar intencionalmente com o mundo dos seres celestiais, que aguardam pelo teu aceno alegre para te orientar, te brindando com instrumentos para isso.

Tu existes com a consciência voltada simultaneamente para a vida exterior e a interior, nunca te esqueças disso.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Coisas boas circulam por aí endereçadas a você, mas é necessário perceber essas ondas, porque enquanto sua alma estiver distraída com tantas outras coisas que parecem interessantes, nada disso acontecerá de verdade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aproveite toda e qualquer oportunidade de estreitar laços de cordialidade com todas as pessoas que cruzarem seu caminho, sem importar classe social ou qualquer tipo de distinção baseada em interesses particulares.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ao você transformar palavras em gestos concretos, você evita a banalização do que poderia ser muito importante para a construção dos relacionamentos. Em geral, as pessoas não prestam muita atenção ao valor das palavras.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando as pessoas se entendem e unem forças, é impossível acontecer algo que detenha esse movimento. Todo mundo sabe disso, mas ao mesmo tempo raras são as pessoas que se dedicam a promover esse estado de coisas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora, mais do que nunca, você precisa de discernimento, para separar as fantasias dos pressentimentos, e focar todas as facilidades do momento na tentativa de se aproximar aos objetivos verdadeiros. Fuja das fantasias.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nossa humanidade conhece somente o que seja capaz de perceber, mas também acontece que a percepção não é dada espontaneamente, a percepção é construída através de estudo, de investigação e de experiências.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Desapegue dos resultados materiais, porque quanto mais em cima disso você ficar, mais esses parecerão escorrer por entre seus dedos. Faça o que você tem de fazer pelo prazer de o fazer, e os resultados virão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Tome a iniciativa de aliviar o peso que as pessoas carregam na alma, porque dessa forma você promoverá a leveza no contato diário que é necessário desenvolver com elas. Aliviar o peso delas alivia o seu também.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria melhor que você pudesse falar abertamente sobre suas inquietações e necessidades, mas temporariamente pode haver certa incompatibilidade entre suas expectativas e as das pessoas mais próximas. Melhor não.

