Horóscopo: confira que os astros revelam para este sábado (30)

Resoluções

Data estelar: Lua míngua em Leão.

Sintetiza todas as tuas resoluções para o ano novo em duas: uma de caráter negativo, outra de caráter positivo. A de caráter negativo é resolver te livrar do medo em todas suas formas e subterfúgios, porque sem medo serás uma pessoa melhor, livre e capaz de experimentar.

A resolução de caráter positivo é investir mais tempo e recursos em lutar a favor da construção do melhor destino possível, e esse não poderia ser um destino teu particular, desvinculado do destino de todas as pessoas que existem dentro do teu círculo de influência. Se a melhoria do teu destino não melhorar também o destino dessas pessoas, então o teu raciocínio anda muito estreito e limitado.

Faz resoluções e dentre elas resolve também revisar suas resoluções a cada quinze dias durante 2024, para não deixar a peteca cair.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se nada procede como você preferia, evite se desiludir com isso, porque este é apenas um momento dentre os inúmeros outros que estão por vir, e nem sequer seria muito importante, apesar do clima festivo geral.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A escala de valores define exatamente o comportamento que você terá diante do que acontece. Se você desconhece a escala de valores que sua mente utiliza para julgar os acontecimentos, então chegou a hora de a conhecer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não há como saber de antemão quais planos seriam melhores do que outros, é preciso se atrever a experimentar, porque só na prática você obterá discernimento suficiente para separar o joio do trigo. Só assim, viu?

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Além de seus planos particulares para o momento, há todo um cenário mundial que produz incidentes de todos os tipos, os quais não estão ao alcance de seu domínio. Procure se adaptar a isso com bom senso e astúcia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Seria melhor se manter flexível para mudar completamente os planos do que insistir em se apegar aos planos em andamento, porque pareceriam muito mais acertados e promissores. O cenário está muito imprevisível e oscilante.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agradar as outras pessoas não é falta de caráter, mas sinal de boa educação, de consciência grupal, se importando com o bem-estar alheio, mesmo que em alguns casos isso seja em detrimento de seu próprio bem-estar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os detalhes importam, porque em muitos casos sinalizam coisas que estão solapadas, que não condizem com o discurso promissor e sedutor das pessoas. Prestar atenção aos detalhes é o que de melhor você poderia fazer agora.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Insistir em que tudo seja de acordo aos seus desejos pareceria, à princípio, uma boa ideia, inclusive pensando no bem das pessoas com que você se relaciona. Faça isso, mas se preparando também para mudar de atitude.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ofereça toda sua boa vontade para aliviar o peso que algumas pessoas carregam, mas cuide para fazer isso quando elas pedirem ajuda, porque se você as ajudar sem elas pedirem, é capaz de o tiro sair pela culatra.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os compromissos assumidos são inevitáveis, e seria melhor você os encarar com alegria, porque se agregar peso e densidade, o resultado seria desagradável para todos. Está tudo certo, os compromissos passam.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Estar na companhia de certas pessoas pode ter parecido uma boa ideia originalmente, mas as coisas andam mudando com muita velocidade, e nada garante que a simpatia original possa ser mantida. O que fazer nessa hora?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Deixe as pessoas fazerem o que quiserem, e que errem tudo que seus inconscientes determinarem, porque se você vai correr atrás delas tentando corrigir, é certo que a onda se voltará contra você. Descanse mais.