Horóscopo:confira que os astros revelam para este sábado (23)

Superiores e inferiores

Data estelar: Mercúrio reingressa em Sagitário

Se qualquer um dentre os livros considerados sagrados determinar que uns povos sejam superiores do que outros, isso há de ser considerado sumariamente equivocado e o status de sagrado ser retirado sem piedade.

A união de todos os povos é sagrada, esse é o destino certo da evolução humana e a verdadeira e real transmissão de conhecimento de qualquer livro que pretender o status de sagrado, enquanto tudo que atentar contra a sacralidade da comunhão e da interdependência entre os humanos e deles com todos os reinos da natureza há de ser considerado profano.

Não importa quanto poder pareça ter o que promove a divisão e o equivocado conceito de superioridade e inferioridade, ainda assim é um poder temporário e fadado à extinção, porque tudo se movimenta na direção da comunhão, sem importar quanto tempo levar nem quanto vai custar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não estão todos os que são nem tampouco são todos os que estão. Há certa ambiguidade nas reuniões das festas de fim de ano, porque sua alma convive com quem não simpatiza, enquanto se distancia daqueles que deseja.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Promova um ambiente no qual as pessoas se sintam à vontade para expressarem suas emoções e ideias com total liberdade, sem medo de serem criticadas por isso. Dessa forma, você também vai poder se expressar com liberdade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O ideal para você neste momento é juntar o útil ao agradável, sendo que o agradável é a reunião das pessoas por ocasião das festas de fim de ano e o útil é você articular seus interesses com as pessoas certas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tratar bem as pessoas não deveria ser apenas um comportamento adequado para as festas de fim de ano, mas também a nota dominante dos relacionamentos o ano inteiro. De um jeito ou de outro, trate bem todo mundo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aceite as complicações alheias, porque ainda que todo mundo deveria declarar uma trégua e passar as melhores festas de fim de ano possíveis, mesmo assim as pessoas não conseguem sair do lugar de sofrimento e vitimização.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Passar bons momentos com algumas pessoas não é uma tarefa difícil, tudo, nesta época do ano, contribui a esse destino. Agora só falta você aproveitar a onda e se dedicar a desfrutar desses bons momentos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Assuma o lugar de serviço prestando ajuda a todas as pessoas com que entrar em contato, facilitando todo o possível para que elas se sintam agradadas e, talvez, agradecidas também, mas não há garantia disso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Em vez de impor sua vontade, com a ideia de fazer com que todo mundo passe bem com você, faça diferente agora, converse com as pessoas e veja o que elas querem fazer, e no andar convença elas de algo diferente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Melhor você não fazer força demais para que as coisas sejam do jeito que deseja, porque nesta parte do caminho há maiores chances de passar bem se você se adaptar aos acontecimentos. Adaptabilidade necessária.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você não precisa se concentrar num só lugar, é para isso que existe a mobilidade. Agora é melhor você se movimentar o máximo possível, indo e vindo de vários lugares, e ficando pouco tempo em cada um desses.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cuide para não ficar expondo suas vulnerabilidades, porque sempre haverá por aí pessoas mal intencionadas aguardando por essa deixa para se comportar agressivamente, mesmo que de forma solapada, por trás de uma piada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando ninguém saiba o que fazer, em vez de ficar se divertindo com o jeito de barata tonta das pessoas, assuma a liderança e coloque ordem na sala. Facilite a vida das pessoas, você pode rir delas depois. É por aí.