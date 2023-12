Horóscopo: confira que os astros revelam para este domingo (24)

Que a graça divina nos abençoe

Data estelar: Sol e Saturno em sextil

Que a Graça Divina abençoe nossa humanidade encarnando mais uma vez na experiência humana, e assim nos oferecer conhecimento atualizado sobre o que podemos fazer para acelerar e promover nossa evolução na direção do destino inevitável de comunhão de todos os povos!

Que a Graça Divina abençoe nossa humanidade com a percepção de que não há povos escolhidos para ser superiores enquanto o resto da humanidade deveria servir e se adaptar à inferioridade consequente!

Que a Graça Divina abençoe nossa humanidade com sabedoria suficiente para que resolvamos os problemas que nós mesmos inventamos, substituindo nosso autocentramento egoísta pela consciência grupal, e eliminando com isso, definitivamente, as guerras inúteis e contraproducentes.

Que a Graça Divina nos abençoe com a percepção da Divindade!

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que você não possa ter a proximidade desejada de certas pessoas, porque elas têm suas obrigações, mesmo assim será possível desfrutar de bons momentos. As festas de fim de ano evocam emoções contraditórias.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ofereça sua simpatia, faça com que as pessoas se sintam bem com sua presença, lhes oferecendo elogios, desde que verdadeiros, e também contribuindo para que elas se sintam à vontade para se expressar com liberdade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que o clima de festa não permita que nada sério seja debatido neste momento, mesmo assim é possível que você encontre uma brecha para articular seus interesses, juntando o útil ao agradável. Aí sim!

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Fazer o gosto das pessoas é sinal de cordialidade, e hoje em dia essa virtude é fundamental, não apenas para evitar conflitos desnecessários e contraproducentes, senão para também as pessoas darem seu melhor.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pessoas andam complicadas, portanto, não tenha grandes expectativas de que elas declarem uma trégua nas festas de fim de ano, porque elas continuarão sendo do jeito que elas são, sem mudança nenhuma. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agradar as pessoas não é o mesmo que anular seus desejos em benefício do desejo alheio. Agradar os outros é, ou pode ser também, uma estratégia social para obter o usufruto dos seus desejos. Nada de errado nisso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Se você tratar bem às pessoas elas, teoricamente, deveriam tratar você do mesmo jeito, mas infelizmente não há garantia de que o resultado venha a ser esse. Porém, a incerteza não invalida a necessidade do bom trato.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Seu poder de convencimento está em alta, para o bem ou para o mal, portanto, é importante você ter clareza a respeito do que realmente pretende que as pessoas façam por você e por onde você as conduzirá.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) É desnecessário inventar onda neste momento de sua vida, o melhor a fazer é você se adaptar aos acontecimentos, independentemente de esses serem diferentes do que você teria gostado. Adaptação necessária.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Agora é um momento propício para a extroversão, e nesse sentido se prepare para conversar sobre amenidades, sem que haja a necessidade de se aprofundar em qualquer tema, ou de tocar assuntos delicados.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Há coisas que vale a pena expor e outras que seria melhor manter sob o manto da discrição, compartilháveis apenas com as pessoas que, sabidamente, saberiam proteger suas fragilidades, em vez de se aproveitar delas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Alguém vai ter de fazer algo para colocar ordem, e parece que a pessoa sorteada para isso foi você. A situação é atrapalhada, mas vale você ser o ponto de apoio disponível para que tudo proceda o melhor possível.