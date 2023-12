Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (5/12)

Os preparativos pertinentes

Data estelar: Lua quarto minguante em Virgem

Faz os preparativos de cada assunto que te interesse realizar, amarra todas as pontas, concede tua atenção aos detalhes, porque é através desses que os grandes objetivos se realizam, ou não.

Faz os preparativos organizando teus interesses em categorias; imediata, a médio prazo, a longo prazo e para a eternidade, e não importa que nunca tenhas feito isso ou que te pareça carecer de capacidade de colocar ordem, porque toda pessoa que verdadeiramente anseia por uma realização investe todo seu ser e empenho no que tiver de ser feito, porque sem essa realização a própria vida perderia todo seu sentido.

Segue o ardor de teu coração, pratica a sinceridade com tua própria alma, é certo que saberás reconhecer o que te move na direção do futuro. Observa e faz os preparativos pertinentes.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora sua alma precisa mergulhar nela mesma para refletir sobre todos os passos que foram necessários para chegar até aqui e agora. Refletir sobre os erros e acertos para ajustar a navegação dos próximos meses.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As lindas palavras seduzem e projetam promessas incríveis ao futuro, mas aqui e agora só vai valer o que seja acordado e documentado. Procure levar isso a sério para não se perder numa rede de promessas vazias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Respeitando os passos necessários e você dando seu melhor para que tudo saia como planejado, tenha certeza de que haverá um grande avanço antes desse ano terminar. Portanto, exorcize a preguiça e se esforce.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É inconveniente que você fique esperando algo acontecer, porque o mundo está de ponta-cabeça e nada funciona como deveria. Melhor tomar as iniciativas pertinentes a cada caso e ir ao encontro do que você deseja.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tente dar seu melhor para que tudo aconteça de acordo aos seus desejos, mas tenha em mente que seu poder mágico pessoal existe e se desenvolve no cenário do mundo, que tem suas razões de ser, maiores do que as suas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Evite perder tempo com pessoas que distraem sua alma, porque ainda que as conversas sejam agradáveis, melhor seria que você se concentrasse nos planos que pretende realizar, e as pessoas necessárias para isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quanto mais minuciosa seja a ordem que você estabelecer agora, mediante planos e estratégias, melhores serão os resultados que colherá nas próximas semanas. Leve isso a sério, a oportunidade de organizar é muito boa.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As promessas são estimulantes, mas de uma forma que, se demorarem muito tempo sem serem realizadas, o efeito se torna adverso e decepcionante. Melhor fazer uso do recurso das promessas com bastante cuidado.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Suavizar arestas é a melhor pedida para este momento de sua vida, apesar da tentação de continuar na onda dos conflitos que surgiram durante o ano. Suavizar arestas promove a melhor convivência possível das diferenças.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora não é hora de descanso, mas de você se articular socialmente em nome dos planos que pretende concretizar, porque esses não devem depender da sorte nem sequer por um instante, tudo deve ser planejado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure fazer o necessário para assegurar seus interesses, mas cuide para não se amarrar, através de compromissos, a pessoas que, depois, você não vai suportar, porque elas são antipáticas para sua alma.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De imediato, o prazer e regozijo estão limitados pelas circunstâncias, mas não vale a pena perder tempo imaginando que isso seria uma perda, porque na verdade é um livramento de compromissos ridículos.