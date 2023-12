Horóscopo:confira que os astros revelam para esta sexta-feira(8)

Não sabemos o que fazemos

Data estelar: Lua míngua em Libra

É virtualmente impossível chegar à terceira idade sem termos constituído algumas inimizades, a despeito de parecer que não tenhamos feito nada para as merecer. É que, de uma forma ou de outra, nossa civilização é constituída sobre convencimentos tais que os interesses de uns acabam esbarrando nos interesses de outras pessoas, e pela lei da competição e da adaptação dos mais inteligentes, não haveria lugar para todos.

Além desse tipo de inimizade, há outro que é mais irracional, as inimizades que se desenvolvem em torno de paixões tais como ciúme, inveja, cobiça e, inclusive aquelas com pessoas que simplesmente não gostam de nossa cara, de nosso jeito, e usam seu temporário poder para perturbar nosso caminho.

Abençoemos nossos inimigos e nossa inimizade, não sabemos o que fazemos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Valorize seu esforço, evite que as pessoas tratem o que você considera importante como se fosse banal. Esse comportamento é bastante difundido, porém, possui um enorme potencial destrutivo de bons relacionamentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A alegria há de ser aproveitada, sem importar que seja indiscreta ou fora de lugar, porque enquanto houver alegria haverá esperança também para nossa humanidade, que se acostumou a fazer da dor seu sentimento mais familiar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Emita pensamentos agradáveis, leves e alegres e irradie essa mentalidade às pessoas distantes. Promova subjetivamente a melhora dos relacionamentos, e você verá como essa irradiação alegre produz resultados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Enquanto a alegria e o prazer forem compartilhados, os relacionamentos sociais se multiplicarão numa razão produtiva de serenidade. Apesar de a fórmula ser de rara aplicação, continua valendo assim mesmo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As fantasias são lindas na imaginação e péssimas na realização, mas são tão sugestivas, promissoras e sedutoras, que não é fácil se livrar do encanto delas. É preciso muito discernimento para isso. Você consegue?

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pensar bem, pensar coisas lindas não há de ser simplório exercício de otimismo, mas uma forma de você criar uma estrutura mental que consiga perceber o quanto a vida é cheia de novidades maravilhosas. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Organize as finanças, mas não ao ponto de isso se converter numa dor de cabeça. Organize as finanças para caber tudo que você deseja fazer ou comprar, sem, no entanto, cometer disparates que não teriam sentido.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Em vez de usar sua inteligência para continuar apontando tudo que está errado, procure focar, dessa vez, no que anda dando certo, não para ficar elogiando as pessoas, mas para facilitar o esforço que elas fazem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Melhor manter suas expectativas sob um manto de discrição, porque temporariamente deve haver certa incompatibilidade entre suas expectativas e aquelas que as pessoas depositam sobre você. Organize melhor.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Além de ser esta época do ano muito propícia à confraternização, você se encontra no lugar em que poderia fazer isso acontecer com ainda mais alegria e celebração. Faça a sua parte, está tudo dado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muita coisa poderia ser feita agora em nome da consolidação do bem-estar e do início de aproximação às perspectivas que você pretende realizar. Tome as iniciativas pertinentes, sem se importar demais com os resultados.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Esperar que as pessoas façam contato resultará em você ficar esperando, porque poucas delas tomarão a iniciativa, a qual, na verdade deveria ser toda sua. O que falta para você começar a se movimentar? Iniciativa!