Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (15/12)

O ser interior

Data estelar: Lua Vazia das 13h03 até 14h57

O materialismo é o convencimento equivocado de que tua alma e teu ser interior e subjetivo sejam produto de formulações biológicas, e que, por isso, toda tua vida possa ser definida pela estrutura genética, assim como também os conceitos de superioridade e inferioridade que resultam desse equívoco, e nós já vimos aonde isso vai parar, não é mesmo?

Tu podes não gostar da estética do movimento atual de identidade de gênero, e achar isso aberrante, tendo como base do raciocínio que geneticamente se nasce masculino ou feminino, mas até isso é um erro, porque também se nasce geneticamente hermafrodita, porém, além de teus gostos e desgostos continuará havendo um ser interior capaz de decidir como vai usar seu equipamento genético, e isso só pode ser assim porque o princípio da vida não é material, mas subjetivo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Faça agora o que precisa ser feito agora, e procrastine sem piedade o que possa ser feito amanhã. Procure não competir com sua própria mente, tentando seguir o ritmo dela, porque isso é fadado ao fracasso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As ideias não são de ninguém, mas a capacidade de as colocar em prática as torna exclusivas de quem se atrever a tanto, porque pensar, todo mundo pensa, mas realizar, aí é que são elas. De que lado da história você está?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É tempo de arriscar, portanto, é tempo de sentir medo também, porque não há o conforto do cenário conhecido nem tampouco a certeza de que os resultados serão os pretendidos. Hora de fazer suas apostas na vida.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas não são apenas pessoas, elas representam interesses e tradições, mesmo que elas sejam inconscientes disso. Procure você ter mais noção do que as pessoas representam, para estruturar relacionamentos melhores.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Por mais que se apresentem inúmeras potencialidades, tenha cuidado para não se distrair demais com elas, seguindo firme pelo caminho que você vem trilhando, ainda que em muitos momentos pareça que não vai dar em nada.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Celebrar a vida apesar de todos os perrengues e tomando distância das pessoas que são espíritos de porcos, porque sempre espreitam para estragar a festa alheia. Celebrar a vida pelo simples motivo de a viver. Só isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Por um momento, evite buscar certezas para se agarrar a elas, porque você atravessa um instante em que não há nada a que se agarrar, apenas o vazio existencial. Esse instante passará sem deixar rastros. Não se preocupe.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O dinamismo da mente nem sempre consegue convergir e tirar conclusões lúcidas, mas neste momento você vive a oportunidade de se aproximar o máximo possível disso. Dedique-se, por isso, aos assuntos difíceis.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é um bom momento para fazer contas e utilizar seus recursos da forma mais racional e econômica possível, evitando cair na tentação das festas de fim de ano e se enredar em gastos desnecessários. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As pessoas reagem de acordo às atitudes que você toma em relação a elas, algumas se surpreendendo, outras tentando se adaptar enquanto também há algumas outras que, ao conhecer você, tentam manipular.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Antes de tomar qualquer tipo de iniciativa, respire fundo e observe melhor o cenário, porque qualquer tempinho que você ganhar, qualquer demora antes da ação, agregará sabedoria à iniciativa que você tomar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A despeito das divisões fratricidas de nossa humanidade, o Universo é indiferente aos impulsos egoístas e autocentrados, e continua funcionando eternamente na direção da união consciente e intencional das diferenças.