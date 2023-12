Horóscopo: confira que os astros revelam para esta sexta-feira(1)

Sublevação de fim de ano

Data estelar: Lua Vazia das 10h06 até 13h01

Praticamente acabou 2023 e já está na hora de lançar novas promessas para o ano vindouro, mesmo que sejam repetidas, ou as mesmas de sempre que, ano vai, ano vem, não se realizam, ou porque fantasiosas demais, ou porque não há empenho suficiente para fazer acontecer, ou por falta de sorte, ou porque apesar de termos nos empenhado e feito tudo o que de nossa parte poderia ter sido feito, o cenário do mundo não nos ajudou, ao contrário, atrapalhou solenemente.

Fazer promessas e se contentar com o estímulo que elas oferecem não vai mais surtir o mesmo efeito, essa é uma das tradições que está morrendo, se promessas fizeres, procura ser realista, e se houver preguiça de tua parte te subleva contra tua própria alma, e se o mundo não te der as condições para as quais pagas com impostos, te subleva contra ele.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem tudo anda do jeito que você desejaria, mas tampouco há razões para desanimar, porque entre mortos e feridos o fim do ano encontrará você dentro de um ambiente que, razoavelmente, brinda com oportunidades. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Melhor não buscar a vitória nesta parte do caminho, mas um acordo que acomode os interesses divergentes da melhor maneira possível, mesmo que essa não seja uma ideia simpática para ninguém. Há de haver lugar para todos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure se adaptar aos acontecimentos, sem por isso perder de vista a natureza de seus desejos, que momentaneamente não encontram o cenário propício para serem satisfeitos. Não importa, essa é uma condição passageira.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Dessa vez será melhor aceitar o que as pessoas oferecem, ouvir suas opiniões e não apresentar argumentos discordantes, porque esses seriam precipitados e só agregariam estresse a uma situação que não precisa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Considere a natureza dos relacionamentos humanos com realismo, para não cair em contos românticos que fazem promessas magníficas que, depois, evidentemente não se tornarão realidade. Faça movimentos realistas.

VIRGEM (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Melhor fazer acordos e unir forças do que se dedicar a dar destaque às discordâncias que separam e promovem confrontos, os quais nem sempre resultam em algo positivo para ninguém, muito pelo contrário até.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Siga pelo caminho mais seguro que conseguir visualizar, agora não é hora de dar passos arriscados, mesmo que pareça ser essa a única alternativa. Só que não! A melhor alternativa é seguir pelo caminho seguro.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Tudo que você quiser e muito mais ainda, porém, é preciso você usar palavras doces, não necessariamente sedutoras para enganar quem quer que seja, mas palavras que expliquem com serenidade a situação. Só assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Mesmo você sempre prefira uma novidade a se repetir, ainda assim há momentos, como o atual, em que os resultados pretendidos só poderiam ser obtidos repetindo as atitudes que deram certo outrora. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há assuntos importantes que merecem atenção para serem tratados à altura que merecem, e isso torna a situação um pouco menos leve do que precisaria, mas ainda assim isso é preferível a deixar passar a oportunidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Adquirir segurança não é sinônimo de ter suficiente dinheiro na conta bancária, porque, apesar de ser melhor que haja recursos em abundância, é a administração desses que irá brindar a você com segurança.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Busque alternativas, porque elas não se apresentarão a você espontaneamente no seu descanso. Busque alternativas porque têm muitas disponíveis, mas para as encontrar você tem de superar o torpor da preguiça.