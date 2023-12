Horóscopo: confira que os astros revelam para esta segunda-feira

Futuro e passado

Data estelar: Vênus ingressa em Escorpião em trígono com Saturno.

O futuro é tão real e determinante quanto o passado, mas nos relacionamos com o futuro da mesma forma com que nos relacionamos com nossa própria alma, pressentimos sua realidade, mas não nos convencemos totalmente de que essa experiência seja tão real quanto a do passado, sobre o qual temos as provas que a memória oferece.

No entanto, até a memória pode ser ressignificada, afinal, é para isso que as terapias psicológicas existem, e comprovam ser possível modificar nossa relação com o passado, o que, na prática, resulta em que o passado não é mais consistente do que o futuro, o qual, por sua vez, se nos apresenta antes de acontecer, como pressentimento, nas vezes em que começamos a pensar em alguém que é improvável encontrar, mas no decorrer do dia ou em pouco tempo, o encontro acontece.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As reflexões levam sua alma a cenários onde estão misturadas as glórias e as derrotas, os lados positivo e negativo da vida se acotovelam na mesma mesa. É preciso muito discernimento e boa vontade para navegar por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De promessas vazias o mundo está cheio, e não vale a pena agregar mais, porque não precisa. O que sua alma precisa é documentar os acordos para que tudo fique registrado, e os compromissos pertinentes sejam cumpridos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tenha em mente os objetivos que pretende alcançar e dedique todo seu tempo a se aproximar desses, porque neste momento as oportunidades de avanço são mais consistentes do que em quaisquer outros momentos conhecidos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é melhor sair da passividade e tomar as iniciativas necessárias para fazer acontecer o que você deseja. Esperar que algo aconteça significaria deixar passar a oportunidade de você fazer acontecer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É preciso considerar o panorama maior no qual você deseja realizar seus anseios, porque dessa forma você verá com clareza se esses têm cabimento, ou se não passam de uma fantasia sem pé nem cabeça que seria melhor descartar.

VIRGEM (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você não precisa nada além do que bater na porta das pessoas certas, portanto, evite se distrair com a multiplicidade de contatos e mensagens, procure se focar na construção dos relacionamentos essenciais.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As questões essenciais e estruturais precisam ser ordenadas da melhor forma possível, para você ter um mapa do caminho que vem por aí, e se ater, dentro do possível, aos planos que sejam feitos agora. Tudo em ordem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Saiba que será necessário muito mais do que palavras que seduzem e prometem para você obter o que deseja, porque o mundo e as pessoas andam faltos de confiança, e não se dedicam mais a acreditar em promessas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ainda que o ano tenha sido cheio de discórdias e conflitos, agora se abre uma janela de oportunidade para você tomar a iniciativa de suavizar arestas e colocar panos quentes em tudo e todos. Vai ser melhor assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É necessário mexer aqui, conversar por lá e fazer contato com todas as pessoas pertinentes para que seus planos encontrem uma forma eficiente de darem os resultados pretendidos. Dedique-se a isso com empenho.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os compromissos que sejam assumidos neste momento tendem a adotar o tom da longa duração, e por isso precisam ser refletidos com sinceridade, para você não se amarrar a pessoas que depois não vai suportar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você precisa ampliar sua visão e projetar sua mente ao futuro distante, pois, só assim suportará com dignidade os trancos e solavancos do futuro imediato. Há muita coisa para fazer e todas requerem sua atenção.