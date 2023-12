Horóscopo: confira que os astros revelam para esta segunda-feira

Certo e errado

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em trígono

Se o que é certo e errado forem medidas deixadas ao livre arbítrio dos indivíduos e de seus caprichos particulares, então podemos dar adeus a qualquer perspectiva de entendimento, e por vicejar o desentendimento não haveria tampouco a construção de um espaço de comunhão, um espaço público, de convivência humana.

Se o que é certo e errado forem medidas deixadas ao sabor da moral extraída dos livros sagrados, como esses diferem entre si, temos como resultado o cenário atual de lutas constantes para estabelecer a superioridade de uns e a consequente inferioridade dos outros.

Ou chegamos a um consenso coletivo, humano e universal das medidas de certo e errado, ou é evidente que nunca poderemos construir espaços públicos onde nos sintamos seguros e confortáveis.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Várias questões que vinham se arrastando sem solução podem ter algo diferente à vista, e isso agregará leveza e tranquilidade à sua alma. Nem tudo está solucionado, mas grande parte do peso será deixada de lado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Passar as ideias para a prática, essa é a melhor atitude possível neste momento, porque se deixar para depois, esse depois provavelmente nunca chegará. Coloque em prática as ideias, mesmo que de forma desengonçada.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As melhores coisas que sua alma pensa e sente nesta parte do caminho não poderiam ser compartilhadas com as pessoas disponíveis e próximas. Reserve o melhor para o silêncio do seu coração, pelo menos por enquanto.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça todos os contatos possíveis hoje, para adiantar o expediente dos compromissos de fim de ano e para se livrar, também, dessas pessoas que só devem ser contatadas por pura formalidade, mas com simpatia suficiente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aos poucos, com boa vontade e bom humor, você avançará enquanto as outras pessoas se preocupam com coisas que nem elas sabem ao certo se acontecerão. Aproveite o momento e se aproxime aos seus objetivos com leveza.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça o que estiver ao seu alcance para promover um clima ameno entre as pessoas, facilitando o caminho para que elas confraternizem e se sintam acolhidas por você. Todo mundo se divertindo para valer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que não seja possível compartilhar com ninguém a leveza que sua alma sente neste momento, mesmo assim é possível desfrutar dessa condição e pensar bem sobre todas as decisões que sua alma precisa tomar. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Coisas boas acontecem no meio de cenários tensos e incertos, e quando acontecem o melhor a fazer é desfrutar ao máximo dos eventos e idas e vindas, aliviando a angústia e tocando a bola para frente. Mais vida!