Horóscopo:confira que os astros revelam para esta quinta-feira

Bênçãos e maldições

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em trígono

Que a alegria se torne a nota dominante de todos teus dias! Porque sem alegria não há como perceber que, mesmo distantes do ideal de civilização que poderíamos construir, ainda assim nossa humanidade é, hoje em dia, muito melhor do que dois mil anos atrás.

Cuida para não te engajar inadvertidamente na tentativa de construir um convencimento contrário a esse, o de que está tudo muito pior do que era, e que a humanidade mereceria ser extirpada do planeta, para tudo voltar a ser como era no paraíso original.

Em vez de proferir maldições que não saberias administrar, e que se voltariam contra ti, abençoa tua humanidade, supera teu isolamento egoísta, amplia tua percepção e honra todas as pessoas que, agora mesmo, lutam para realizar a consciência grupal.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nossa humanidade só acredita mesmo no que pode perceber, e acontece que a percepção não é dada espontaneamente, a percepção é construída através de conhecimento e de práticas. Investigue o que interessa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Importante é preservar o dinamismo, ou se você quiser outra imagem, é importante não deixar a peteca cair. Enquanto o jogo estiver em andamento, você se aproxima a cada dia um pouco mais dos seus objetivos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As reflexões íntimas não devem alimentar qualquer tipo de desânimo ou decepção, ao contrário, suas reflexões mais íntimas hão de transparecer a gratidão por existir neste planeta tão belo, apesar de assustado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça deste momento a oportunidade de se aproximar de certas pessoas que podem colaborar bastante com seus planos. Relacionamentos de interesse devem ser dosados com sabedoria, mas também considerar que são necessários.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Foque no que poderia ser obtido de imediato e faça todos os movimentos necessários nesse sentido, pois, assim você não se distrairá com assuntos aleatórios que pareceriam trazer resultados imediatos melhores.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando sua alma seja capaz de festejar o sucesso alheio com a mesma intensidade com que celebraria o próprio, então e somente então você poderá se considerar num caminho de natureza verdadeiramente espiritual.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Flexibilidade é a melhor pedida nesta parte do caminho, porque apesar de seus planos estarem em bom andamento, as circunstâncias ainda vão se modificar bastante, e é melhor prestar atenção para encarar tudo com flexibilidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

De forma inevitável, a prosperidade futura depende somente da medida de cooperação que as pessoas envolvidas desenvolvam entre si, não se distraindo com nada do que acontecer, mas persistindo na colaboração.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O momento é propício para arrumar tudo que seja mais importante e preservar a ordem pelo maior tempo possível no futuro, a despeito de que o cenário não ajude nem um pouco nesse sentido. Ordem e progresso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É tentador se aproveitar do que acontece para puxar a sardinha para o lado de seus interesses particulares, mas não é propício fazer isso. A oportunidade em mãos é o benefício de todas as pessoas envolvidas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sentimentos e pressentimentos fluem através de sua alma, e se misturam entre si. Use o discernimento para reconhecer o que seja fruto das experiências atuais e o que seria resultado de visões a respeito do futuro.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Menos promessas e mais realizações, esse é um objetivo digno de perseguir, principalmente neste momento, em que as conversas giram em torno de um futuro desejável, que ainda não começou a se concretizar. Menos promessas.