Horóscopo: confira que os astros revelam para esta quarta-feira

Assim são as coisas

Data estelar: Vênus e Urano em oposição

O indivíduo humano não é o princípio da realidade humana, a realidade humana é o conjunto de indivíduos, o reino da natureza que, pela qualidade inerente de autoconsciência, resulta em que cada um de seus integrantes possui a noção de individualidade, e por tanta paixão que desenvolve por si individualmente depois não consegue conectar sua presença individual à realidade do conjunto de nossa humanidade.

A realidade humana, porém, não é a realidade do indivíduo desconectado de seu grupo humano, a realidade humana é o conjunto inteiro de nossa humanidade, e por isso é inevitável que nossa evolução se desenvolva nessa direção, enquanto tudo que nos atrasa e obstaculiza gira em torno da exacerbação da individualidade em detrimento do conjunto.

Assim são as coisas, gostemos delas ou não.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É preocupante o que acontece no mundo e o quão mais difícil se tornou garantir os recursos para colocar em prática nossos propósitos. Porém, estamos no mundo das exceções, no mundo em que as regras são para os outros.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquele cenário fácil e simples com que você se acostumou brilha pela ausência neste momento da sua vida, mas isso não significa que você deva se preocupar com qualquer coisa que o valha. A complexidade fará bem a você.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Alguns pequenos detalhes bem cuidados farão toda a diferença, porque mesmo que seja impossível para você ter domínio de tudo que anda acontecendo, pelo menos sua alma poderá se agarrar a esses detalhes. Muito bom.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As percepções claras e lúcidas que você anda tendo das pessoas que, até agora, pensava conhecer bem, mas que mostram lados inusitados e surpreendentes, servirão para você fazer uma boa triagem de relacionamentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Uma postura flexível e acolhedora será de grande ajuda para encontrar a colaboração que anda faltando. Adote essa postura, mas cuide para que ela não seja um chamariz para as pessoas que dela se aproveitariam.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure encontrar palavras melhores para explicar as razões que levaram você a fazer isso ou aquilo, não para que as pessoas entendam melhor, mas para que sua alma reconheça o ponto de vista de forma lúcida. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Fazer alianças pode ser uma dor de cabeça no futuro, porém, são necessárias mesmo assim. Para tudo há um preço entre o céu e a terra, e as complicações das alianças valem a pena, pelo que delas virá como resultado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Agora é uma boa hora para você facilitar o cenário e permitir que as pessoas com que você se relaciona se expressem com total liberdade. Isso ajudará a você as conhecer melhor. Saiba com quem você anda.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Por mais complicadas que sejam as coisas nesta parte do caminho, se você adotar uma postura alegre e descontraída, é certo que dará conta de tudo sem grandes problemas. Porém, se o mau humor dominar você…

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você precisa se aventurar um pouco mais, sair da linha dos planos que andou traçando e se lançar às experiências, mesmo que a princípio isso provoque uma desordem que não seja nada agradável para você.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As coisas boas e simples que acontecem no meio de um cenário cheio de incertezas podem ser aproveitadas e desfrutadas com leveza e tranquilidade, porque são fortes o suficiente para virar o jogo do destino.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Não importa quanto tempo você precisará para garantir o usufruto de suas conquistas, o que importa é que você comece a agir, aqui e agora, como se essas conquistas já tivessem sido realizadas. Cada passo é um passo.