Homem é agredido à ripadas por negar bebida alcoólica, no bairro Conquista em Rio Branco

Um homem identificado por Marcos César de Melo Maciel, de 34 anos, foi brutalmente espancado na noite desta terça-feira (19), na rua Sapolândia, no bairro Conquista.

Segundo informações repassadas, a vítima estava consumindo bebida alcoólica em via pública, na rua Sapolandia, quando um homem ainda não identificado se aproximou dele, solicitando que lhe fosse oferecida bebida. Como foi negado, houve uma discussão com um homem não identificado, que de posse de um pedaço de ripa, começou a agredir a vítima. O autor da agressão fugiu, tomando rumo ignorado.

Uma viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima que estava em via pública e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Marcos César foi entregue ao Setor do Traumatologia para maior avaliação, com múltiplas escoriações no corpo, mãos e uma lesão facial que resultou em sangramento no nariz,

seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as primeiras informações do autor da agressão e em seguida fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender, porém, ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.