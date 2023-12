Homem detona granadas durante sessão de câmara municipal de Zakarpattia,na Ucrânia

Um homem detonou granadas na Câmara Municipal de uma pequena cidade na região oeste de Zakarpattia, na Ucrânia, ferindo pelo menos 26 pessoas, disse a polícia nacional nesta sexta-feira (15).

De acordo com um comunicado da polícia no Telegram, a detonação aconteceu durante a sessão do órgão.

“26 pessoas ficaram feridas, seis delas em estado grave”, disse a polícia.

A polícia também publicou no Telegram um vídeo mostrando o homem, que seria um funcionário público local, entrando na sala, tirando granadas de seus bolsos e jogando-as no chão. O vídeo capturou o momento da explosão e o pânico entre os participantes da sessão da câmara.

A Reuters conseguiu confirmar a localização do prédio do Conselho Municipal de Keretsky em Zakarpattia a partir de imagens de arquivo corroboradas e uma transmissão ao vivo da página oficial do conselho no Facebook e fotos posteriores divulgadas pela polícia. A Reuters também conseguiu confirmar a data da transmissão ao vivo do ataque.

Inicialmente, a polícia disse que o homem que jogou as granadas havia morrido, mas em um comunicado posterior acrescentou que os médicos estavam realizando medidas de ressuscitação. Não ficou claro quantas granadas foram detonadas, ou quais motivos por trás do ataque.

Acidentes com explosivos acontecem com regularidade na Ucrânia, que vem combatendo a agressão em grande escala da Rússia desde fevereiro de 2022.