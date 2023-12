Fernando Haddad cobra que “BC faça seu trabalho” para PIB crescer mais de 3%

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista a jornalistas nesta terça-feira (5) que o Banco Central (BC) “deve fazer seu trabalho” para que o Produto Interno Bruto (PIB) volte a avançar de maneira robusta.

“Tivemos um PIB positivo [no terceiro trimestre de 2023], mas fraco. Com o corte no juro, esperamos fechar este ano com crescimento superior a 3% e crescer 2,5% no ano que vem. Mas o Banco Central deve fazer seu trabalho”, disse.

Haddad comentava o avanço de 0,1% da economia brasileira no último trimestre — crescimento tímido, mas acima das expectativas do mercado, que projetavam estagnação e mesmo leve retração.

Para o ministro, o PIB surpreendeu, mas os juros seguem “sob alerta”. “O juro real no Brasil atingiu seu patamar mais alto em meados de junho. E o Banco Central começou a cortar o juro só em agosto”, disse.

O taxa de juro básica real da economia considera a Selic subtraída da inflação. Conforme o IPCA caia, com a taxa básica (até agosto) em 13,75% ao ano, o juro real se elevava.

A CNN procurou o Banco Central para que comentasse a afirmação do ministro e aguarda resposta.