Grupo City pretende investir R$ 320 milhões no Bahia em 2024, diz novo presidente

O ex-goleiro Emerson Ferretti, novo presidente do Bahia, disse que o Grupo City – dono de 90% da SAF do Tricolor de Aço – pretende investir R$ 320 milhões no time baiano em 2024.

“O Grupo City já sinalizou um investimento muito maior para 2024, R$320 milhões. É muito dinheiro. A capacidade que eles têm de investimento é muito grande, e isso vai mudar o patamar do Bahia, com certeza”, afirmou o dirigente ao podcast PodZé, do portal BNews.

Na temporada 2023, o Esquadrão gastou mais de R$ 100 milhões em contratações, segundo a Pluri Consultoria. Apesar dos valores, o clube terminou a Série A em 16º lugar.

“A tendência é que o futebol do Bahia dê mais alegrias ao seu torcedor”, acrescentou Ferretti.

Quem é o novo presidente do Bahia?

Ídolo do Bahia, Emerson Ferretti foi eleito o novo presidente da Associação do Esporte Clube Bahia no último dia 2, em uma votação realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador. O mandato dele é de três anos.

O ex-goleiro, que soma passagens por Grêmio, Juventude e Flamengo, é lembrado pela torcida do Esquadrão pelas duas conquistas da Copa do Nordeste, em 2001 e 2002, além do Campeonato Baiano de 2001.