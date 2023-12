Grave acidente de trânsito deixa dois motociclistas com fraturas e ciclista ferido na Av. Sobral

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas e uma bicicleta deixou o vendedor de salgado Vanildo Ferreira, de 59 anos e dois motociclistas, identificados como Kelly Rodrigues Borges, 39 anos e Matheus Araújo de Castro, de 25 anos, feridos e com fraturas nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 28, na Avenida Sobral, próximo ao CEASA na Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações de Populares que presenciaram o acidente, Kelly trafegava em uma moto modelo Honda Titan, de cor vermelha no sentido bairro-centro, já Matheus transitava na sua motocicleta, modelo Yamaha Factor, de cor preta no sentido oposto, quando inesperadamente o vendedor de salgado Vanildo atravessou a rua, causando uma colisão frontal entre as duas motocicletas.

Com o impacto, Kelly sofreu fratura exposta no pé esquerdo e múltiplas escoriações. Já Matheus sofreu fraturas expostas no braço e perna direita. Vanildo sofreu escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e duas ambulâncias foram enviadas. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam às vítimas do acidente ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos foram entregues lúcidos e orientados.

O local do acidente foi isolado pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.