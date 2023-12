Governo publica retificação do exame médico e toxicológico para concurso da PM do Acre

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) anunciaram, por meio do Edital n° 020 Sead/PMAC, publicado em 26 de dezembro de 2023, uma retificação no subitem 2.1 referente ao exame médico e toxicológico do Edital n° 018 Sead/PMAC, datado de 7 de dezembro de 2023. Os demais itens e subitens do edital permanecem inalterados.

Conforme a retificação, o candidato deverá comparecer presencialmente, portando documento de identificação com foto válido e original, para realizar o exame médico e toxicológico. Os locais, datas e horários foram detalhadamente especificados no edital, conforme segue:

Cidade: Cruzeiro do Sul

Data: 10/01/2024

Horário: 8h às 12h

Local: Hospital de Dermatologia Sanitária

Endereço: Rua Hernani Agrícola, n° 358, bairro Telégrafo

Cidade: Rio Branco

Prazo até: 10/01/2024

Local: Acreprevidência

Endereço: Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica

Para obter informações adicionais relacionadas ao concurso público, os candidatos podem entrar em contato por meio do telefone 0800 283 4628, do e-mail [email protected] ou diretamente na Secretaria de Estado de Administração (Sead), das 8h às 12h ou das 14h às 17h, utilizando o endereço eletrônico [email protected].

Confira o edital: Edital nº 020 – PMAC – Retificação da convocação para o exame médico e toxicológico