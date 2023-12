Governo propõe calendário para pagamentos do PIS em 2024

O governo federal definiu o calendário para o pagamento do Abono Salarial para trabalhadores da iniciativa pública e privada, PIS/Pasep, para 2024.

A proposta, no entanto, precisa ser avalizada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), com reunião marcada para o próximo dia 13 de dezembro, as 14 horas.

De acordo com uma minuta divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, a qual a CNN também teve acesso, o início dos pagamentos deve ocorrer em 15 de fevereiro de 2024 e terminar em 27 de dezembro de 2024.

Os pagamentos estão divididos em sete lotes, e serão realizados ao longo de 2024. Para receber o Programa de Integração Social (PIS), é considerado o mês de nascimento do trabalhador.

No caso do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público do Abono Salarial (Pasep), é considerado o dígito final do número de inscrição no programa.

O pagamento do abono salarial devido aos trabalhadores que integram o PSI será efetuado pela Caixa Econômica Federal. Para os trabalhadores que integram o Pasep, o pagamento é feito pelo Banco do Brasil.

Confira as datas:

Nascidos em janeiro – recebem a partir de 15/02/2024

Nascidos em fevereiro – recebem a partir de 15/03/2024

Nascidos em março – recebem a partir de 15/04/2024

Nascidos em abril – recebem a partir de 15/04/2024

Nascidos em maio – recebem a partir de 15/05/2024

Nascidos em junho – recebem a partir de 15/05/2024

Nascidos em julho – recebem a partir de 17/06/2024

Nascidos em agosto – recebem a partir de 17/06/2024

Nascidos em setembro – recebem a partir de 15/07/2024

Nascidos em outubro – recebem a partir de 15/07/2024

Nascidos em novembro – recebem a partir de 15/08/2024

Nascidos em dezembro – recebem a partir de 15/08/2024

Quem tem direito ao abono salarial

Segundo a Caixa Econômica Federal, para ter direito ao abono, o trabalhador precisa:

•Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

•Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

•Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

•Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

•Quem não tem direito ao abono salarial

•Empregado (a) doméstico (a);

•Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

•Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

•Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.