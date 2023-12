Governo paga 2° lote do prêmio de valorização dos servidores da Educação nesta quarta-feira, 27

Aproximadamente 2,7 mil servidores da Educação serão contemplados nesta quarta-feira, 27, com o pagamento do Prêmio Anual de Valorização e Desempenho Profissional (VDP), representando um investimento de quase R$ 5 milhões de reais.

Neste segundo lote estão incluídos servidores do quadro efetivo que não receberam no primeiro lote por possuírem alguma pendência na documentação e que agora foi devidamente sanada, bem como professores temporários que trabalharam em 2022 e tiveram os contratos encerrados este ano.

“O pagamento do prêmio VDP é um compromisso do governo Gladson Cameli, um compromisso da Educação com o trabalhador”, destaca o secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho.

No primeiro lote, pago no último dia 29 de novembro, foram contemplados mais de 10 mil servidores e investidos mais de R$ 21 milhões. O VDP é um esforço do governo do Estado para valorizar o trabalho realizado por todos os profissionais da Educação, avaliando alguns pré-requisitos, tais como 100% da frequência laboral no período de aferição do prêmio, apresentação de relatórios das atividades executadas, dentre outros.