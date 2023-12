Governo do Estado do Acre entrega duzentos computadores e uma van para a Polícia Civil

Fechando o ano com investimentos para todo o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizou, nesta quarta-feira, 27, a cerimônia de entrega de 200 computadores e uma van para a Polícia Civil do Estado, em Rio Branco.

A ação teve como objetivo aparelhar as forças de segurança para melhor servir a população, com respostas mais rápidas e eficazes. O secretário de Segurança Pública do Acre em exercício, coronel Evandro Bezerra, destaca que a entrega irá subsidiar o trabalho de investigação da Polícia Civil, empenhado no Núcleo de Qualidade de Vida (Qualivida), que é um programa da instituição que visa apoio psicológico aos profissionais.

“A Secretaria de Segurança fecha o ano com o sentimento de trabalho realizado, porque durante todo o ano fizemos várias entregas, que vão desde computadores a aeronaves. Isso mostra o empenho e a dedicação da segurança em servir a população do Acre”, disse.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, afirmou que receber esses equipamentos é muito importante para o trabalho da entidade, para um bom desempenho dos operadores, com condições adequadas e equipamentos modernos. “A gente tem avançado nisso, e essa van com certeza vai ajudar muito”, disse.

A entrega é um aporte proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública, totalizando um investimento de R$ 2,2 milhões.